HOME NEWS NASIONAL

Ganjar: Tuanku adalah Rakyat, Jabatan Ini Hanyalah Mandat

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |20:00 WIB
Ganjar: Tuanku adalah Rakyat, Jabatan Ini Hanyalah Mandat
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan jabatannya nanti jika terpilih menjadi Presiden hanyalah mandat dari rakyat. Mengingat, kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Dan pemimpin sejatinya hanya mengabdi kepada rakyat.

“Kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat,” tegas Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Lebih lanjut, Ganjar juga mengatakan bahwa dalam politik mesti diberikan contoh agar demokrasinya harus berjalan lebih baik. Sehingga, tidak ada konflik kepentingan dalam khususnya dalam mendapatkan jabatan terutama di Pilpres kali ini.

Ganjar pun memberikan contoh mundurnya Calon Wakil Presiden yang akan mendampinginya Mahfud MD yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menko Polhukam. “Kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan dia mundur agar ini membangun integritas yang baik,” katanya.

Selain itu, Ganjar juga menyinggung masalah keresahan dari sejumlah tokoh nasional hingga kampus-kampus yang mengingatkan agar Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis. “Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gus Mus, Muhammadiyah Romo van Magnis Gunawan Muhammad dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks berindonesia berbudaya semua dalam koridor yang baik,” katanya.

Ganjar pun mengatakan bahwa suara rakyat terus dia dan Mahfud MD peroleh saat melakukan kampanye dengan tidur di rumah-rumah penduduk. “Dan tentu saja kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar-Mahfud ketika kami di tidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya.”

(Awaludin)

      
