HOME NEWS NASIONAL

Anies: Masalah Terbesar Indonesia Adalah Ketimpangan, Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |20:04 WIB
Anies: Masalah Terbesar Indonesia Adalah Ketimpangan, Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan
Capres Nomor urut 1, Anies (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengatakan bahwa permasalahan terbesar Indonesia saat ini adalah masih adanya ketimpangan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Hal itu ia sampaikan di Debat Terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

“Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan,” kata Anies.

Anies menilai, ketimpangan saat ini terjadi di seluruh wilayah yang berada di Indonesia. Hal itu mulai dari kota Jakarta-luar Jakarta, Jawa-luar Jawa.

