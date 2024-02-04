Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah Bagi yang Belum Punya

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |20:06 WIB
Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah Bagi yang Belum Punya
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto berjanji bakal membangun sebanyak 3 juta rumah bagi mereka yang belum memilikinya.

"Kita akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah," kata Prabowo saat menyampaikan visi misi dalam debat kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Prabowo menjelaskan, sebanyak satu juta rumah akan dibangun di wilayah pedesaan, satu juta di pesisir, sedangkan satu juta lainnya di perkotaan.

"1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan," katanya.

Selain membangun 3 juta rumah, Prabowo berjanji bakal menaikan gaji guru, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga anggota TNI dan Polri. Serta memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183734//prabowo-rNOQ_large.jpg
Momen Prabowo dan Raja Abdullah II Lihat Aksi Drone Tempur di Markas Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183733//pemerintah-USjQ_large.jpg
42 Ribu Pesantren Tersebar di Indonesia, Kemenag: Perlu Penguatan Tata Kelola dan SDM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183720//prabowo-jNM0_large.jpg
10 Jet Tempur  Kawal Kepulangan Pesawat Raja Yordania Tinggalkan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183716//prabowo-Ogz5_large.jpg
Kenakan Baret Merah, Raja Abdullah Pulang ke Yordania Diantar Prabowo hingga Lanud Halim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183704//prabowo-rkfb_large.jpg
Momen Prabowo Santap Malam dengan Raja Abdullah II, Pererat Hubungan Persahabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement