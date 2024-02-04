Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah Bagi yang Belum Punya

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto berjanji bakal membangun sebanyak 3 juta rumah bagi mereka yang belum memilikinya.

"Kita akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah," kata Prabowo saat menyampaikan visi misi dalam debat kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Prabowo menjelaskan, sebanyak satu juta rumah akan dibangun di wilayah pedesaan, satu juta di pesisir, sedangkan satu juta lainnya di perkotaan.

Selain membangun 3 juta rumah, Prabowo berjanji bakal menaikan gaji guru, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga anggota TNI dan Polri. Serta memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru.