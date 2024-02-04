Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Tekankan Pentingnya Upaya Preventif dan Promotif soal Kesehatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |20:08 WIB
Ganjar Tekankan Pentingnya Upaya Preventif dan Promotif soal Kesehatan
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya upaya preventif dan promotif soal kesehatan di Indonesia. Minimal, preventif dalam untuk diri sendiri.

“Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan mesti preventif dan promotif musti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan minimal untuk kita sendiri, berolahraga makan sehat, hidup bersih sehat. Saya kira itu yang paling baik,” ungkap Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Ganjar mengatakan pada tahap berikutnya barulah memberikan Fasilitas Kesehatan sampai ke Desa-Desa seperti yang telah dia sampaikan yakni satu Desa, satu Faskes, satu nakes.

Meskipun, kata Ganjar, Undang-Undang sebelumnya sudah mengatur bahwa ada presentase dari anggaran untuk kesehatan diberikan terpotong harus dikembalikan untuk sektor kesehatan. “Angka 5 sampai 10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik.”

“Namun ingat kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layanan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka,” ujarnya.

