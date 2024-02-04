Ditanya Prabowo Kesetujuan Terhadap Program Makan Gratis, Ganjar: Saya Tidak Setuju, Stunting Ditangani Sejak Bayi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan tidak setuju dengan program bagi makan dan susu gratis untuk anak-anak yang diusung Pasangan Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuking Raka.

Sikap itu ditegaskan Ganjar saat ditanya Prabowo terkait kesetujuannya terhadap bagi makan gratis untuk anak-anakd dalam forum Debat Kelima Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).

"Apa bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak Indonesia? Untuk atasi stunting dan hilangkan miskin ektrim dan hilangkan angka kematian Ibu saat melahirkan," tanya Prabowo ke Ganjar.

Merespon itu, capres yang didukung Partai Perindo itu tegas menolak terhadap program Prabowo. Pasalnya, ia merasa memberi makan gratis untuk anak telah terlambat guna menangani masalah stunting.

"Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting saya sama sekali tidak setuju Bapak, karena Bapak terlambat," tegas Ganjar.

Ganjar menegaskan, penanganan stunting harus dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan sang ibu. Untuk itu, ia merasa, pemberian gizi yang baik perlu diberikan kepada ibu guna menangani stunting.