Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Bahagia Perindo Gelar Bazar Minyak dan Pengobatan Gratis di Kresek Tangerang

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |21:22 WIB
Warga Bahagia Perindo Gelar Bazar Minyak dan Pengobatan Gratis di Kresek Tangerang
A
A
A

TANGERANG - Partai Perindo menggelar bazaar sembako murah dan pengobatan gratis di di Kampung Tonjong, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (4//2024).

Acara ini diadakan oleh Caleg DPR RI Dapil Banten III yang Juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan dihadiri oleh Caleg DPRD Provinsi Banten Desy Nike Ria.

Kegiatan tersebut mendapat perhatian besar dari warga. Warga mengaku senang karena bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Tak hanya konsultasi kesehatan, warga juga mendapat obat dan vitamin sesuai kebutuhan mereka.

"Terimakasih sudah membuat pelayanan kesehatan gratis, warga bisa cek kesehatan, periksa kolesterol, gula dan tensi darah juga bisa, dapat vitamin gratis juga," ujar Saripah, warga setempat yang ikut berobat.

Tak hanya pengobatan gratis, Perindo juga menggelar bazar minyak goreng murah di lokasi yang sama. Ada 500 liter minyak goreng yang disediakan untuk warga, bahkan antrean di stand bazaar mengular hingga keluar tenda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement