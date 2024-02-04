Warga Bahagia Perindo Gelar Bazar Minyak dan Pengobatan Gratis di Kresek Tangerang

TANGERANG - Partai Perindo menggelar bazaar sembako murah dan pengobatan gratis di di Kampung Tonjong, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (4//2024).

Acara ini diadakan oleh Caleg DPR RI Dapil Banten III yang Juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan dihadiri oleh Caleg DPRD Provinsi Banten Desy Nike Ria.

Kegiatan tersebut mendapat perhatian besar dari warga. Warga mengaku senang karena bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Tak hanya konsultasi kesehatan, warga juga mendapat obat dan vitamin sesuai kebutuhan mereka.

"Terimakasih sudah membuat pelayanan kesehatan gratis, warga bisa cek kesehatan, periksa kolesterol, gula dan tensi darah juga bisa, dapat vitamin gratis juga," ujar Saripah, warga setempat yang ikut berobat.

Tak hanya pengobatan gratis, Perindo juga menggelar bazar minyak goreng murah di lokasi yang sama. Ada 500 liter minyak goreng yang disediakan untuk warga, bahkan antrean di stand bazaar mengular hingga keluar tenda.