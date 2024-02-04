Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Senyum Ganjar Kala Anies Jawab Pernyataannya Soal Bansos

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |21:34 WIB
Senyum Ganjar Kala Anies Jawab Pernyataannya Soal Bansos
Senyum Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo memberikan pernyataan soal Bantuan Sosial (Bansos) kepada Capres nomor urut satu Anies Baswedan dalam debat terakhir pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024). Mendengar jawaban Anies, soal Bansos yang disalurkan tidak sesuai jadwal yang ditentukan, hal tersebut membuat Ganjar tersenyum dan tertawa kecil.

"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini, kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya, tiga bulan lagi, jangan dirapel semuanya. Dijadikan sesuai kebutuhan, itulah yg disebut sebagai bansos tanpa pamrih," jawab Anies disambut senyum Ganjar.

Anies juga menyinggung kalau pemberian bansos seharusnya dilakukan dengan data yang sesuai agar tepat sasaran. Data penerimaan Bansos saat ini dimiliki oleh Kementerian Sosial (Kemensos) namun data itu tidak digunakan dalam pendistribusian Bansos.

Dia juga menegaskan kalau pemberian Bansos itu adalah tugas Menteri Sosial (Mensos), jadi tak perlu Presiden turun tangan untuk mengerjakan hal tersebut.

Halaman:
1 2
      
