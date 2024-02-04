Jawab Prabowo soal Kelompok Rentan, Ganjar Sebut Pentingnya Data hingga KTP Sakti

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo memberikan jawaban atas pertanyaan Prabowo Subianto mengenai pemenuhan kelompok rentan. Menurutnya penting data yang tepat untuk memenuhi kelompom rentan.

“Ini pertanyaan soala data dan komitmen kita terhadap data disabilitas, pertama negara harus hadir, kedua kita menyiapkan data dengan baik, kenapa kita pakai KTP sakti, itu bisa profiling semuanya termasuk disabilitas,” kata Ganjar Pranowo dalam debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

Ganjar Pranowo menjelaskan negara harus memberikan penyandang disabilitas kesempatan untuk menyampaikan apa yang dibutuhka.

Menurutnya hal tersebut akan membuat semua pihak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.