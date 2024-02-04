Visi Misi Ganjar, Singgung Adab sampai Peribahasa Jawa 'Aja Adigang-Adigung-Adiguna'

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, menyinggung soal adab dalam membangun bangsaa Indonesia, di debat capres terakhir di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu (4/4/2024).

Ganjar menyebut, dalam membangun Indonesia yang beradab dibutuhkan tiga bagian.

"Membangun Indonesia yang beradab kita mulai dari tiga bagian, kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan indonesia," ucapnya.

Kesehatan menurut Ganjar, menjadi bagian penting. Soal ini, Ganjar berpendapat tindakan preventif atau pencegahan lebih tepat.

"Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga makan sehat dan itu akan membantu politik kesehatan kita jauh lebih baik," katanya.

Untuk mendukung itu, Ia dan Mahfud MD punya program Satu Desa, Satu fasilitas kesehatan, Satu Tenaga Kesehatan.

"Kami ingin mereka (masyarakat) mendapatkan yang terbaik dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan dimana di daerah-daerah terisolir, mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, ketika infrastruktur kesehatannya sudah baik maka akan berdampak pada pendidikan dan kebudayaan.

"Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap dan yentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita," ujarnya.