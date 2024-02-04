Wujudkan Indonesia Sehat, Ganjar Pranowo Komitmen Sediakan Fasilitas Kesehatan di Setiap Desa

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen untuk membangun indonesia yang lebih sehat. Salah satu komitmen yang dilakukan dengan membangun minimal satu fasilitas kesehatan di setiap desa.

Menurutnya, fasilitas kesehatan menjadi infrastruktur pokok yang harus disiapkan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan kualitas SDM di Indonesia. Sebab jika masyarakat sehat, maka mereka akan hidup lebih produktif.

Oleh karena itu, Paslon yang diusung oleh Partai Perindo itu memiliki program satu desa satu faskes (fasilitas kesehatan) dan satu nakes (tenaga kesehatan).

"Karena kami ingin memberikan mereka yang terbaik, dan kemudian ibu, anak, lansia dan disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan. Di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini yang sangat bagus," kata Ganjar dalam debat kelima Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).