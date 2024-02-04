Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Selesai Beri Pernyataan Tertutup, Mahfud Langsung Ajak Tos hingga Berpelukan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |22:09 WIB
Ganjar Selesai Beri Pernyataan Tertutup, Mahfud Langsung Ajak Tos hingga Berpelukan
Ganjar dan Mahfud berpelukan usai debat capres kelima (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD langsung memberikan dukungan kepada pasangannya, Ganjar Pranowo yang telah selesai memberikan pernyataan penutup atau closing statement pada debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sama seperti Cawapres lainnya, Mahfud terlihat berada di samping Ganjar selama empat menit mantan Gubernur Jawa Tengah itu memberikan pernyataan penutup.

Sampai penghujung Ganjar menutup pernyataannya, Mahfud langsung dengan respon cepat menunjukkan dukungannya terhadap apa yang telah disampaikan Ganjar.

Mantan Menkopolhukam itu langsung mengulurkan tangannya dan mengajak Ganjar untuk bertosan. Ganjar pun menyambut dengan sigap.

Tak hanya itu, Ganjar dan Mahfud juga menunjukkan kekompakkannya dengan berpelukan di debat terakhir Pilpres 2024 ini. Aksi ini pun turut mendapat tepuk tangan meriah dari para pendukungnya.

(Awaludin)

      
