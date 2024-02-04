Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pernyataan Penutup Debat Pilpres 2024, Anies : Kami Berjuang untuk Perubahan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |22:21 WIB
Pernyataan Penutup Debat Pilpres 2024, Anies : Kami Berjuang untuk Perubahan
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta (Foto: MPi/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan bahwa dirinya bersama Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan berjuang untuk mewujudkan perubahan.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan pernyataan penutup di Debat Terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Mulanya, Anies menceritakan perjalanannya satu tahun bertemu dan dititipi pesan oleh warga.

“Selama 1 tahun lebih kami berkeliling Indonesia, berjumpa dengan jutaan rakyat, mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan,” kata Anies.

 BACA JUGA:

Anies mengatakan bahwa dari setiap jutaan warga yang ditemui olehnya menginginkan adanya perubahan untuk mendapatkan kondisi hidup yang lebih baik, makmur.

“Orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin, dia melihat sambil membayangkan akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak, bisa kah mereka hidup lebih baik?,” ujarnya.

Anies mengatakan dia bersama pihaknya berjuang untuk menghadirkan adanya perubahan, sehingga para orang tua bisa melihat anaknya hidup lebih baik ke depannya.

Halaman:
1 2
      
