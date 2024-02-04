Gerakan Bersih-bersih di GBK, Relawan Dukung Kampanye Hijau Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ratusan relawan Ganjar-Mahfud dari Relawan Progresif dan Pasukan Penguin (Pasukin) mengadakan aksi bersih-bersih di dalam dan sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), pada Sabtu 3 Februari 2024.

Direktur Nasional Progresif, Eka Sastra mengatakan, aksi ini merupakan usaha dari Progresif demi menyukseskan kampanye Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar dipusatkan dalam Stadion GBK di hari yang sama.

“Melalui aksi bersih-bersih ini kami mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam program Kampanye Hijau bertema Bersama Relawan Progresif, Wujudkan GBK Bersih dan Lestari,” jelas Eka Sastra dalam keterangannya, Minggu (4/2/2024).

Eka menambahkan, aksi ini bukan hanya untuk relawan Progresif dan Pasukan Penguin yang sedari awal menyatakan dukungan terhadap Ganjar-Mahfud, tapi untuk semua masyarakat Indonesia yang ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan.

"Bersama Pasukan Penguin yang terdiri dari para milenial ini, kami ingin mewujudkan Ibukota Jakarta dan Indonesia yang bersih saat kampanye maupun setelah kampanye, sebagai simbol komitmen kita untuk menjaga bumi," jelas Eka.

Eka Sastra melanjutkan aksi ini sejalan dengan pesan Ganjar Pranowo untuk menjaga kelestarian bumi.

"Ganjar selalu menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Aksi bersih-bersih ini adalah bukti komitmen kami, Relawan Progresif, untuk mewujudkan kampanye hijau dan mendukung visi Ganjar dalam menjaga kelestarian alam," bebernya.

Relawan Progresif, yang dipimpin Eka Sastra, adalah akronim dari Program Gotong-Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif. Relawan ini sudah terbentuk di 38 provinsi, serta fokus membina pengusaha UMKM yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 67 juta orang di Indonesia.