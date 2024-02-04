Ganjar-Mahfud Tegaskan Rakyat Sumber Energi dan Detak Jantung

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan rakyat merupakan sumber energi dan detak jantung baginya dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD.

“Rakyat merupakan sumber energi kami ruang-ruang terbuka yang musti diakomodasi. Mereka adalah detak jantung kami, mandat rakyat adalah amanah Suci buat kami,” tegas Ganjar saat menutup Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Oleh karena itu, Ganjar mengatakan jika dia dan Mahfud MD terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 kali maka tak akan mengecewakan rakyat. “Saya berjanji bersama Pak Mahfud juga terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini kami tidak akan mengecewakan rakyat.”

“Dan, Bismillahirrohmanirrohim kita mulai sebuah era baru Indonesia, no one left behind. Era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan dan kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul,” katanya.