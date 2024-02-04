Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Abraham Bekali Saksi Pemahaman Jaga TPS Jelang Pemilu 2024

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |22:53 WIB
Abraham Bekali Saksi Pemahaman Jaga TPS Jelang Pemilu 2024
Ilustrasi Pemilu 2024/ Okezone
A
A
A

JAKARTA - Calon anggota legislatif Abraham Sridjaja memberikan pembekalan dan penguatan, kepada ribuan saksi dan koordinator Tempat Pemungutan Suara (TPS) jelang Pemilu 2024, di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

"Kami memberikan pembekalan, misalnya C1 itu yang mana, C1 Plano yang difoto itu seperti apa, kami ajarkan semua," ujarnya, Minggu (4/2/2024).

Dia menekankan pentingnya pelatihan saksi, untuk menghindari potensi terjadinya kecurangan saat pemilihan berlangsung "Jangan sampai suara kami hilang," ujarnya.

ist

Dikatakannya, para saksi tidak boleh meninggalkan TPS. Karena, kebiasaan dalam pemilu sebelumnya, para saksi hanya masuk ke TPS untuk absen. Setelah itu mereka keluar.

"Kalau saksi tidak keluar, diberikan honor yang layak, dan itu realistis," kata politikus muda Partai Golkar itu.

Halaman:
1 2
      
