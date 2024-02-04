Ganjar Tegas Kritisi Prabowo soal Program Makan Siang Gratis: Tidak Tepat Atasi Stunting!

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, mengkritik program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Paslon 2 Prabowo-Gibran untuk atasi stunting. Ganjar menyebut pencegahan stunting dimulai sejak bayi dalam kandungan.

Mulanya, Prabowo melempar pertanyaan pada Ganjar apakah setuju atau tidak soal gagasannya memberikan makanan bergizi untuk seluruh anak Indonesia cegah stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Saya ingin bertanya apakah bapak setuju gagasan saya beri makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk stunting dan kemiskinan ekstrem?" ucap Prabowo, di debat pamungkas di JCC, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

Ganjar langsung merespons dengan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program tersebut. Ganjar menyebut program tersebut justru terlambat menangani stunting.