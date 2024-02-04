Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Tegas Kritisi Prabowo soal Program Makan Siang Gratis: Tidak Tepat Atasi Stunting!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |23:15 WIB
Ganjar Tegas Kritisi Prabowo soal Program Makan Siang Gratis: Tidak Tepat Atasi Stunting!
Ganjar Pranowo di debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta (Foto: MPi/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, mengkritik program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Paslon 2 Prabowo-Gibran untuk atasi stunting. Ganjar menyebut pencegahan stunting dimulai sejak bayi dalam kandungan.

Mulanya, Prabowo melempar pertanyaan pada Ganjar apakah setuju atau tidak soal gagasannya memberikan makanan bergizi untuk seluruh anak Indonesia cegah stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Saya ingin bertanya apakah bapak setuju gagasan saya beri makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk stunting dan kemiskinan ekstrem?" ucap Prabowo, di debat pamungkas di JCC, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

 BACA JUGA:

Ganjar langsung merespons dengan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap program tersebut. Ganjar menyebut program tersebut justru terlambat menangani stunting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/512/2968169/mardiono-sowan-ke-kiai-di-semarang-jelang-akhir-masa-kampanye-LTMlggVyfC.jpg
Mardiono Sowan ke Kiai di Semarang Jelang Akhir Masa Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/337/2968087/mahfud-md-ajak-seluruh-elemen-jaga-negara-sebagai-pengabdian-kepada-allah-vGxKwTOfhV.jpg
Mahfud MD Ajak Seluruh Elemen Jaga Negara sebagai Pengabdian kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/337/2963150/handphone-aiman-witjaksono-disita-tpn-ganjar-mahfud-akan-laporkan-penyidik-ke-propam-2eZDBOuxHH.jpg
Handphone Aiman Witjaksono Disita, TPN Ganjar-Mahfud Akan Laporkan Penyidik ke Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/512/2961209/pesta-rakyat-di-semarang-ganjar-pranowo-hadir-sapa-puluhan-ribu-pendukungnya-UOBOOEIdj5.jpg
Pesta Rakyat di Semarang, Ganjar Pranowo Hadir Sapa Puluhan Ribu Pendukungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/512/2947125/ganjar-bansos-jangan-dipolitisasi-itu-hak-rakyat-yAX31F53ac.jpg
Ganjar : Bansos Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/337/2945999/wni-di-taipei-sudah-terima-surat-suara-pemilu-tpn-ganjar-mahfud-kelalaian-serius-nwI8W2ssrn.jpeg
WNI di Taipei Sudah Terima Surat Suara Pemilu, TPN Ganjar-Mahfud: Kelalaian Serius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement