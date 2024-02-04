Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tutup Debat Pamungkas, Ganjar Tegaskan 3 Janji: Tidak Akan Kecewakan Rakyat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |23:28 WIB
Tutup Debat Pamungkas, Ganjar Tegaskan 3 Janji: Tidak Akan Kecewakan Rakyat
Ganjar Pranowo di debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, menyampaikan tiga janji dalam debat capres terakhir. Yakni taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam pernyataan penutupnya di debat pamungkas yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (4/2/2024).

Selain tiga janji, Ganjar juga menegaskan tak ingin lagi mengecewakan rakyat.

"Saya dan Pak Mahfud punya tiga janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat," tegas Ganjar.

