Ganjar Pranowo Ungkap Alasan Tak Saling Serang di Debat Terkakhir Pilpres 2024

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengungkap mengapa dalam debat terakhir pilpres 2024 tidak ada paslon yang saling sereng. Menurutnya tema yang diangkat menjadi alasan hal tersebut tidak terjadi.

"Materinya, karena materinya soal seperti ini, ya terjadi seperti ini," kata Ganjar usai debat di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

Dia juga mengaku tidak ada perjanjian antara para capres untuk tidak saling menyerang dalam debat tersebut. Sebab menurut Ganjar, ketiga peserta pilpres tulus untuk tidak melakukan tindakan saling serang menyerang.

"Oh enggak dong kita tuh tulus," sambungnya.

Dia juga menjelaskan ketika gagasan soal Bantuan Sosial (Bansos) yang sejalan dengan capres nomor urut satu Anies Baswedan, karena memang sudah jelas program tersebut berasal dari uang pajak rakyat bukan dari perorangan atau kelompok.

"Oh ini tidak sekedar mencari unsuited Voters untuk memilih tapi ingin menjelaskan kepada publik karena isu Bansos hari ini menjadi sangat di politisasi, klaimnya terjadi dimana-mana seolah-olah itu dari mereka, enggak dong.