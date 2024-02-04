Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ungkap Alasan Tak Saling Serang di Debat Terkakhir Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |23:36 WIB
Ganjar Pranowo Ungkap Alasan Tak Saling Serang di Debat Terkakhir Pilpres 2024
Ganjar Pranowo usai debat terakhir capres (Foto; MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengungkap mengapa dalam debat terakhir pilpres 2024 tidak ada paslon yang saling sereng. Menurutnya tema yang diangkat menjadi alasan hal tersebut tidak terjadi.

"Materinya, karena materinya soal seperti ini, ya terjadi seperti ini," kata Ganjar usai debat di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

Dia juga mengaku tidak ada perjanjian antara para capres untuk tidak saling menyerang dalam debat tersebut. Sebab menurut Ganjar, ketiga peserta pilpres tulus untuk tidak melakukan tindakan saling serang menyerang.

 BACA JUGA:

"Oh enggak dong kita tuh tulus," sambungnya.

Dia juga menjelaskan ketika gagasan soal Bantuan Sosial (Bansos) yang sejalan dengan capres nomor urut satu Anies Baswedan, karena memang sudah jelas program tersebut berasal dari uang pajak rakyat bukan dari perorangan atau kelompok.

"Oh ini tidak sekedar mencari unsuited Voters untuk memilih tapi ingin menjelaskan kepada publik karena isu Bansos hari ini menjadi sangat di politisasi, klaimnya terjadi dimana-mana seolah-olah itu dari mereka, enggak dong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement