Prabowo Minta Maaf ke Ganjar dan Anies di Closing Statement Debat Kelima Pilpres 2024

Prabowo dan Gibran di debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta (Foto: MPI/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta maaf kepada capres nomor urut 01 dan 03 dalam Debat final Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

"Saya atas nama Prabowo-Gibran dan KIM (Koalisi Indonesia Maju) minta maaf kepada Pak Anies dan Pak Ganjar seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan kami juga mohon maaf ke KPU kalau ada kata yang kurang pas," kata Prabowo di atas panggung debat.

Prabowo melanjutkan, sebagai rakyat Indonesia harus rukun terhadap sesama. Terutama, kerukunan antara para pemimpin-pemimpin Indonesia.

BACA JUGA:

"Saya tetap mengganggap pakk anies dan pak Ganjar saudara saya," katw Prabowo.