Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Kesetaraan & Semangati Industri Lokal, Ganjar-Mahfud Tampil Keren dengan Jaket Varsity di Debat Pamungkas

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |23:59 WIB
Dukung Kesetaraan & Semangati Industri Lokal, Ganjar-Mahfud Tampil Keren dengan Jaket Varsity di Debat Pamungkas
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selalu tampil beda dalam panggung debat capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Malam ini, Minggu (4/2/2024) paslon nomor urut 3 --yang juga diusung oleh Partai Perindo itu tampil stylish dengan balutan jaket varsity dan sepatu kets casual produk lokal.

Jaket perpaduan warna hitam dan putih merk Raw Type Riot itu dilengkapi tulisan seluruh program unggulan sesuai dengan tema debat dan didesain secara eksentrik. Di antaranya 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes, hingga Bansos Pasti, KTP Sakti, 17 Juta Lapangan Kerja, Guru Ngaji dan Guru Agama Dapat Gaji, Buruh Naik Kelas dan sebagainya.

Bagian alas kaki tak kalah keren. Sepatu merk Marque yang dipakai menegaskan langkah pasti dan maju dengan tulisan “sat set” dan “tas tes”.

 BACA JUGA:

Sehingga mereka menjadi pusat perhatian di panggung debat Capres terakhir dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement