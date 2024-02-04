Dukung Kesetaraan & Semangati Industri Lokal, Ganjar-Mahfud Tampil Keren dengan Jaket Varsity di Debat Pamungkas

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta (Foto: TPN)

JAKARTA - Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selalu tampil beda dalam panggung debat capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Malam ini, Minggu (4/2/2024) paslon nomor urut 3 --yang juga diusung oleh Partai Perindo itu tampil stylish dengan balutan jaket varsity dan sepatu kets casual produk lokal.

Jaket perpaduan warna hitam dan putih merk Raw Type Riot itu dilengkapi tulisan seluruh program unggulan sesuai dengan tema debat dan didesain secara eksentrik. Di antaranya 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes, hingga Bansos Pasti, KTP Sakti, 17 Juta Lapangan Kerja, Guru Ngaji dan Guru Agama Dapat Gaji, Buruh Naik Kelas dan sebagainya.

Bagian alas kaki tak kalah keren. Sepatu merk Marque yang dipakai menegaskan langkah pasti dan maju dengan tulisan “sat set” dan “tas tes”.

Sehingga mereka menjadi pusat perhatian di panggung debat Capres terakhir dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.