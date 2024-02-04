Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pedagang Mi Ayam Ini Deg-degan Didatangi Ganjar: Sosoknya Murah Senyum

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |12:37 WIB
Pedagang Mi Ayam Ini Deg-degan Didatangi Ganjar: Sosoknya Murah Senyum
Ganjar Pranowo makan mi ayam. (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menikmati mi ayam di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (4/2). Kegiatan itu dilakukan usai dirinya berlari pagi di kawasan Car Free Day (CFD).

Sutoyo, penjual mi ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget, gugup bercampur senang. Ia pun mengaku tak percaya ketika Ganjar berkunjung untuk membeli dagangannya.

 BACA JUGA:

“Deg-degan rasanya. Seperti tidak percaya kalau yang datang beli Pak Ganjar,” kata Sutoyo.

Bahkan Sutoyo juga mengaku gugup saat menyiapkan mi ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mi ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden.

 BACA JUGA:

“Rasanya gugup. Sudah dua puluh tahun jualan mi ayam baru kali ini didatangi pejabat, hanya Pak Ganjar,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement