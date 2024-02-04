Pedagang Mi Ayam Ini Deg-degan Didatangi Ganjar: Sosoknya Murah Senyum

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menikmati mi ayam di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (4/2). Kegiatan itu dilakukan usai dirinya berlari pagi di kawasan Car Free Day (CFD).

Sutoyo, penjual mi ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget, gugup bercampur senang. Ia pun mengaku tak percaya ketika Ganjar berkunjung untuk membeli dagangannya.

“Deg-degan rasanya. Seperti tidak percaya kalau yang datang beli Pak Ganjar,” kata Sutoyo.

Bahkan Sutoyo juga mengaku gugup saat menyiapkan mi ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mi ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden.

“Rasanya gugup. Sudah dua puluh tahun jualan mi ayam baru kali ini didatangi pejabat, hanya Pak Ganjar,” terangnya.