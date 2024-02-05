Ganjar: Bansos Kewajiban Negara, Tidak Boleh Diklaim Pihak Tertentu

JAKARTA - Persoalan bantuan sosial menjadi topik menarik dalam perhelatan debat terakhir Capres 2024 di JCC Jakarta, Minggu (4/2/2024). Pembagiannya yang asal-asalan dan jumlahnya yang meningkat di tahun politik disinyalir dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Persoalan itu muncul saat Capres 2024 nomor urut 3 --yang diusung Partai Perindo-- Ganjar Pranowo bertanya pada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Ganjar menanyakan pendapat Anies terkait penyaluran bansos yang masif akhir-akhir ini.

"Bansos adalah kewajiban negara dan kita punya problem karena banyak klaim seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok tertentu. Bagaimana Pak Anies menanggapi ini agar bansos tidak saling klaim, bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan," tanya Ganjar.

Anies dengan semangat menjawab pertanyaan Ganjar itu. Menurutnya, bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan untuk si pemberi bantua .