Pernyataan Penutup Anies Baswedan di Debat Pamungkas Pilpres 2024

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan ingin negara mengasihi rakyatnya seperti seorang abah (ayah) kepada anak-anaknya. Anies mengharapkan ada kesetaraan untuk semua.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan pernyataan penutup di Debat Terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Anies awalnya menegaskan merah putih di atas segalanya.

“Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebhinekaan. Penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita yang kita ikhtiarkan bersama-sama. Menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Kesetaraan, kesempatan bagi semua itulah yang akan kami bawa,” kata Anies.

Anies kemudian menuturkan, dirinya menginginkan adanya kesetaraan di Indonesia. Anies ingin negara bisa merangkul rakyatnya dengan cinta seperti kasih orang tua kepada anaknya.

“Setara bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Kaya dan miskin. Kota desa. Mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren, agama apapun, suku apapun. Dan kami akan tegaskan, negara tidak berdagang dengan rakyat. Negara tidak pelit dengan rakyat. Negara tidak berpaling dari yang papa. Negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya. Negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman yang rahim. Kepada semua yang merangkul dengan perasaan cinta sebagai orang tua,” kata dia.

“Sebagai abah bagi anak-anaknya semua. Yang mencintai semua dengan sepenuh hati. Memperhatikan yang paling bawah untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang di tengah terangkat. Bila yang terbawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan. Terhimpit,” sambungnya.