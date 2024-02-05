Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi, Ganjar : Contoh Teladan Pemimpin yang Baik

JAKARTA - Pujian terus mengalir untuk Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Kali ini datang langsung dari Capres pasangannya, Ganjar Pranowo. Dia mengungkap bahwa Mahfud MD merupakan contoh teladan pemimpin yang baik. Keputusannya mundur dari kabinet untuk menghindari konflik kepentingan patut diacungi jempol dan dijadikan panutan.

Ganjar menyebut bahwa pada pembangunan politik harus disertai contoh demokrasi yang lebih baik serta contoh teladan pemimpin yang baik sehingga tidak ada konflik kepentingan.

“Soal politik harus diberi contoh, demokrasi harus lebih baik, contoh teladan pemimpin yang baik, dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud yang mundur dari kabinet untuk membangun integritas yang baik,” ujar Ganjar pada Debat Kelima Capres Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Minggu (4/2/2024).

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa saat ini muncul keresahan di tengah masyarakat perihal proses demokrasi di Tanah Air. Keresahan ini membuat para aktivis dan budayawan seperti Gus Mus, Romo Frans Magnis Suseno, Goenawan Mohamad dan sejumlah kampus bersuara serta mengeluarkan petisi.