Tutup Debat Pamungkas, Ganjar Kutip Pesan Jokowi Jangan Pilih Pemimpin Pelanggar HAM

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung pesan Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu ikut kontestasi Pilpres tahun 2019 untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Lima tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo, beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi,” kata Ganjar saat menutup Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Ganjar pun setuju dengan pesan Jokowi yang akhirnya terpilih menjadi Presiden di tahun 2019 saat itu. “Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin.”

Oleh karena itu, Ganjar berjanji jika dia dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD ketika terpilih untuk menjadi Presiden 2024 tidak akan mengecewakan rakyat Indonesia. “Dan yang ketiga Saya berjanji bersama Pak Mahfud juga terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini kami tidak akan mengecewakan rakyat.”