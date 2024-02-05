Usai Nonton Debat Capres, Banyak Warga Yakin Pilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Debat Kelima Pilpres 2024 di JCC Jakarta telah berakhir. Lima sesi debat pun menjadi bagian dari pertimbangan warga untuk menentukan pilihan dan pada 14 Februari 2024. Banyak warga yang sudah memutuskan untuk memilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD setelah melihat aksi keduanya dalam lima kali debat.

Tesa (18), misalnya, anak muda yang telah mengikuti semua debat capres-cawapres inimerasa, debat sangat informatif untuk anak muda. Tesa dan anak muda di seluruh Indonesia jadi lebih tahu mana yang terbaik untuk menjadi pilihan dan kepada siapa hati akan berlabuh.

Tesa mengaku sangat tertarik ke program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana dari Ganjar-Mahfud sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Perempuan Maju juga menjadi program dari pasangan nomor urut 03 itu yang menarik perhatian Tesa selama ini.

"Karena menurut aku Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana itu bisa memutus lingkaran kemiskinan dalam keluarga," kata Tesa di Nonton Bareng Debat Capres yang digelar di Rumah Sahabat Mahfud, Minggu (4/2/2024).