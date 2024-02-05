Usai Bedebat, Prabowo Akui Bisa Terima Gagasan Anies dan Ganjar

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengatakan semua gagasan peserta pilpres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan diterima dan di dukung oleh pihaknya. Dia percaya semua gagasan peserta pilpres dimaksud untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Jadi kalau diperhatikan kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung," kata Prabowo dalam konferensi pers usai debat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2024)

BACA JUGA:

"Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik, itikadnya mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia," sambungnya.

Dia juga tetap menganggap semua kontestan pilpres 2024 adalah sahabat terbaiknya. Untuk itu Prabowo juga berharap masyarakat Indonesia juga bisa menjaga persatuan dalam pemilu kali ini.