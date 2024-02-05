Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Cerita Bansos di Jakarta Pakai Label APBD : Supaya Rakyat Tahu Ini dari Pajak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |04:14 WIB
Anies Cerita Bansos di Jakarta Pakai Label APBD : Supaya Rakyat Tahu Ini dari Pajak
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta (Foto: MPi/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bercerita soal pembagian bantuan sosial (bansos) pada saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan bansos selalu dilabeli dengan kalimat bantuan dari pemerintah yang menggunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ketika kami bertugas di Jakarta, pemberian bansos kami beri label yang jelas bahwa bantuan ini didanai oleh APBD," ungkap Anies di JCC, Senayan, Jakarta usai debat kelima Pilpres 2024, Minggu (4/4/2024).

 BACA JUGA:

Hal itu, kata Anies, dilakukan agar rakyat juga mengetahui bansos datang dari pajak rakyat yang diatur pemerintah. Bansos menurutnya merupakan bantuan bagi rakyat yang membutuhkan.

"Supaya yang menerima itu tahu bahwa bansos ini dari pajak yang diatur pemerintah," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement