Anies Cerita Bansos di Jakarta Pakai Label APBD : Supaya Rakyat Tahu Ini dari Pajak

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta (Foto: MPi/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bercerita soal pembagian bantuan sosial (bansos) pada saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan bansos selalu dilabeli dengan kalimat bantuan dari pemerintah yang menggunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ketika kami bertugas di Jakarta, pemberian bansos kami beri label yang jelas bahwa bantuan ini didanai oleh APBD," ungkap Anies di JCC, Senayan, Jakarta usai debat kelima Pilpres 2024, Minggu (4/4/2024).

Hal itu, kata Anies, dilakukan agar rakyat juga mengetahui bansos datang dari pajak rakyat yang diatur pemerintah. Bansos menurutnya merupakan bantuan bagi rakyat yang membutuhkan.

"Supaya yang menerima itu tahu bahwa bansos ini dari pajak yang diatur pemerintah," katanya.