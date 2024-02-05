Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Zainul Majdi: Ganjar Hadirkan Birokrasi yang Melayani Masyarakat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |05:37 WIB
TGB Zainul Majdi: Ganjar Hadirkan Birokrasi yang Melayani Masyarakat
TGB Zainul Majdi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - TGB Zainul Majdi menilai Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan berhasil hadirkan birokrasi yang nyaman dan melayani masyarakat. Hal ini disampaikan olehnya setelah melihat Ganjar Pranowo merespons santai seputar bentroknya budaya dan birokrasi di Indonesia yang membuat kreativitas seniman terhambat atau terganggu. 

Menanggapi masalah tersebut, Ganjar Pranowo membebaskan budayawan untuk mengekspresika ide-ide kreatifnya. 

“Berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi pemerintah tidak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet,” kata Ganjar Pranowo dalam debat terakhir Pilpres 2024.

“Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan,” imbuhnya. 

Melihat hal tersebut, TGB Zainul Majdi menilai Ganjar Pranowo nantinya akan menghadirkan birokrasi yang melayani masyarakat, bukan birokasi yang menyulitkan masyarakat. 

“Bagian dari gaspol ya, yang terakhir itu digitalisasi biroklrasi. Esensi dari digitalisai adalah penyederhanaan, ini telah beliau lakukan 10 tahun di Jawa Tengah. Jadi kalau kita harapkan birokrasi kita lebih ramah terhadap publik lebih sederhana dan membantu, saya rasa penyalaman pak Ganjar 10 tahun itu cukup utuk menghadirkan birokrasi yang melayani kepada masyarakat,” ucap TGB. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement