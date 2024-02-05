TGB Zainul Majdi: Ganjar Hadirkan Birokrasi yang Melayani Masyarakat

JAKARTA - TGB Zainul Majdi menilai Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan berhasil hadirkan birokrasi yang nyaman dan melayani masyarakat. Hal ini disampaikan olehnya setelah melihat Ganjar Pranowo merespons santai seputar bentroknya budaya dan birokrasi di Indonesia yang membuat kreativitas seniman terhambat atau terganggu.

Menanggapi masalah tersebut, Ganjar Pranowo membebaskan budayawan untuk mengekspresika ide-ide kreatifnya.

“Berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi pemerintah tidak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet,” kata Ganjar Pranowo dalam debat terakhir Pilpres 2024.

“Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan,” imbuhnya.

Melihat hal tersebut, TGB Zainul Majdi menilai Ganjar Pranowo nantinya akan menghadirkan birokrasi yang melayani masyarakat, bukan birokasi yang menyulitkan masyarakat.

“Bagian dari gaspol ya, yang terakhir itu digitalisasi biroklrasi. Esensi dari digitalisai adalah penyederhanaan, ini telah beliau lakukan 10 tahun di Jawa Tengah. Jadi kalau kita harapkan birokrasi kita lebih ramah terhadap publik lebih sederhana dan membantu, saya rasa penyalaman pak Ganjar 10 tahun itu cukup utuk menghadirkan birokrasi yang melayani kepada masyarakat,” ucap TGB.