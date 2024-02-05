Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Disalip Mobil Made in Japan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |05:47 WIB
Humor Gus Dur: Disalip Mobil <i>Made in Japan</i>
Gus Dur. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang gemar bergurau dan sering melontarkan humor yang membuat orang terhibur.

Dilansir dari novel biografi Gus Dur, ‘Peci Miring’, suatu saat Gus Dur sedang menunggu taksi dengan temannya seorang warga Jepang di luar Hotel Hilton. Mereka akan pergi ke bandara yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Hotel Hilton.

Mereka akhirnya mendapatkan taksi dan menempuh perjalanan ke bandara ketika sebuah mobil melaju kencang, mendahului taksi yang mereka tumpangi.

 BACA JUGA:

Teman Gus Dur dengan bangga berteriak: “Aaaah! Toyota made in Japan. Memang sangat cepat!”

Tak berselang lama mobil lain lagi-lagi menyalip taksi mereka. Seperti sebelumnya orang Jepang itu kembali berteriak: “Aaaah! Nissan made in Japan. Luar biasa cepat!”

 BACA JUGA:

Saat sebuah mobil lain menyusul taksi mereka, kejadian serupa terulang lagi, kali ini si Jepang berteriak “Aaaah Mitsubishi made in Japan. Benar-benar sangat cepat!”.

Ulah orang Jepang ini membuat kesal Gus Dur dan sopir taksi. Akhirnya mereka sampai di bandara. Lalu sopir taksi bilang ke si Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement