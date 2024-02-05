Humor Gus Dur: Disalip Mobil Made in Japan

JAKARTA – Presiden Ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang gemar bergurau dan sering melontarkan humor yang membuat orang terhibur.

Dilansir dari novel biografi Gus Dur, ‘Peci Miring’, suatu saat Gus Dur sedang menunggu taksi dengan temannya seorang warga Jepang di luar Hotel Hilton. Mereka akan pergi ke bandara yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Hotel Hilton.

Mereka akhirnya mendapatkan taksi dan menempuh perjalanan ke bandara ketika sebuah mobil melaju kencang, mendahului taksi yang mereka tumpangi.

Teman Gus Dur dengan bangga berteriak: “Aaaah! Toyota made in Japan. Memang sangat cepat!”

Tak berselang lama mobil lain lagi-lagi menyalip taksi mereka. Seperti sebelumnya orang Jepang itu kembali berteriak: “Aaaah! Nissan made in Japan. Luar biasa cepat!”

Saat sebuah mobil lain menyusul taksi mereka, kejadian serupa terulang lagi, kali ini si Jepang berteriak “Aaaah Mitsubishi made in Japan. Benar-benar sangat cepat!”.

Ulah orang Jepang ini membuat kesal Gus Dur dan sopir taksi. Akhirnya mereka sampai di bandara. Lalu sopir taksi bilang ke si Jepang.