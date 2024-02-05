Nobar Debat Kelima Pilpres 2024, TGB Zainul Majdi: Ganjar Presiden Rakyat

JAKARTA - TGB Zainul Majdi nonton bareng Debat Terakhir Pilpres 2024 di Rumah Sahabat Mahfud, Minggu (4/2/2024). Setelah menyaksikan debat, TGB menilai Ganjar Pranowo sosok yang cocok jadi Presiden Rakyat Indonesia.

Pendapat tersebut disampaikan oleh TGB setelah melihat Ganjar menuturkan segala permasalahan yang ia temukan di lapangan selama proses debat berlangsung.

“Selalu mengutip apa yang beliau temukan di tengah masyarakat yang memang menyampaikan aspirasi,” ucap TGB.

BACA JUGA:

Tak Saling Serang, Debat Pamungkas Pilpres 2024 Isyaratkan Spirit Politik Rekonsiliasi

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika Ganjar Pranowo adalah sosok yang mendengarkan aspirasi masyarakat. Dirinya tidak acuh terhadap suara-suara rakyat. Ganjar yang terlihat sering turun langsung kepada masyarakat dinilai membangun komunikasi yang sangat erat dengan masyarakat.

“Jadi kalau ada yang mengatakan Ganjar ya presiden rakyat. Karena beliau selalu mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat,” ucap TGB.

Lebih lanjut, TGB menyampaikan hal yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sangatlah penting untuk menjadi pemimpin Indonesia. Jangan sampai memiliki pemimpin yang tidak ingin mendengarkan suara rakyat sama sekali hingga menjadi terlantar.

BACA JUGA:

“Kalau masalah teknis, visi misi bisa disampaikan secara konseptual oleh paslon. Tetapi pengalaman menyerap langsung, kalau tadi kelihatan Ganjar Pranowo bersama rakyat,” ucap TGB.

Salah satu contoh permasalahan yang dibawa oleh Ganjar Pranowo ke atas panggung yakni pesan dari seorang perempuan yang merupakan penulis dan aktivis dari Yogyakarta.