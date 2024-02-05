Apa yang Membuat Toba Marah pada Samosir? Begini Kisah Legendanya

JAKARTA - Apa yang membuat Toba marah pada Samosir? Begini kisah legendarisnya. Dalam hal ini Danau Toba menjadi ikon Sumatera Utara yang pengembangannya dipercepat oleh pemerintah.

Sebelum Danau Toba begitu terkenal dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, ada sebuah legenda yang dipercayai penduduk setempat. Yakni legenda Danau Toba.

Salah satunya mengenai apa yang yang membuat Toba marah pada Samosir? begini kisah legendarisnya yang berdasarkan cerita rakyat. Menurut cerita rakyat yang beredar dari mulut ke mulut, Danau Toba terbentuk dari kisah seekor ikan dan seorang pemuda.

Konon, seorang pemuda sedang memancing di sebuah sungai seperti biasa. Tetapi suatu hari, ia mendapatkan seekor ikan yang berbeda dari biasanya.

Ikan yang berhasil ia tangkap itu bisa berbicara dan memohon kepada pemuda tersebut supaya tidak dimasak. Beberapa saat kemudian, ikan tersebut menjelma menjadi sesosok wanita cantik bernama Toba.