Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Jenderal dengan Brevet Kualifikasi Raider, Ada Mantan Menhan hingga KASAD

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:02 WIB
5 Jenderal dengan Brevet Kualifikasi Raider, Ada Mantan Menhan hingga KASAD
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

SETIDAKNYA ada lima jenderal TNI AD yang memiliki brevet kualifikasi raider. Brevet adalah atribut yang menunjukkan kemampuan sekaligus penghargaan pada bidang tertentu di dunia militer, khususnya TNI. Brevet dapat diberikan kepada kalangan militer maupun nonmiliter yang dianggap layak dan berjasa kepada TNI.

Sementara Raider merupakan salah satu pasukan khusus. Satu batalion pasukan Raider kemampuan dan keterampilannya setara dengan tiga pasukan Batalion infanteri biasa.

Berikut lima jenderal TNI AD pemilik brevet kualifikasi raider:

1. Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Jenderal kelahiran 21 April 1950 adalah ini merupakan salah satu jenderal TNI AD pemilik brevet kualifikasi raider. Jenderal Ryamizard Ryacudu adalah lulusan Akabri 1974 yang pernah menjabat sebagai KSAD di tahun 2002-2005. Jenderal Ryamizard juga pernah menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019.

 BACA JUGA:

2. Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso

Jenderal kelahiran 8 September 1952 Surakarta, Jawa Tengah pemilik brevet kualifikasi raider ini pernah menjabat sebagai KSAD dari tahun 2005-2007. Jabatan terakhir Jenderal Djoko Santoso adalah Panglima TNI pada tahun 2007. Lulusan Akabri tahun 1975 ini tutup usia pada 10 Mei 2020 di

 

3. Jenderal TNI (Purn) George Toisutta

Jenderal Purn George Toisutta yang merupakan KSAD pada tahun 2009-2011 ini merupakan salah satu jenderal TNI AD pemilik brevet kualifikasi raider. Lulusan Akmil 1976 ini juga pernah menjadi Pangkostrad dari tahun 2007-2009. Jenderal George Toisutta meninggal pada 12 Juni 2019 di Jakarta.

BACA JUGA:

Kisah Jenderal Soedirman, Anak Didik Muhammadiyah yang Jadi Panglima Besar TNI 

4. Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo

Jenderal Purn Agustadi Sasongko Purnomo merupakan salah satu jenderal TNI AD pemilik brevet kualifikasi raider. Lulusan Akabri sekarang Akademi Militer (Akmil) tahun 1974 ini terakhir menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tahun 2007-2009. Penerima Adhi Makayasa ini juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi ABRI tahun 1992-1999.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement