HOME NEWS NASIONAL

Arti Mendalam Salam Metal Ganjar-Mahfud

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:26 WIB
Arti Mendalam Salam Metal Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomer urut 03, Ganjar Pranowo mengatakan Salam Metal selain Menang Total juga memiliki arti lain. Ia menjelaskan salam metal juga memiliki arti I Love You untuk kelompok tuli.

Debat kelima pemilihan presiden (pilpres) 2024 telah berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024) malam WIB. Dalam debat kali ini akan membahas tema tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

 BACA JUGA:

Selepas debat, Ganjar Pranowo mengungkapkan arti lain dari salam metal. Ia menjelaskan itu juga menandakan I Love You kepada kelompok tuli.

“Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu ya menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan "I Love You" dan itu adalah ini metal,” kata Ganjar Pranowo usai debat capres kelima di JCC, Minggu (4/2/2024).

 BACA JUGA:

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan penyadang disabilitas juga berhak mendapatkan hak-hak seperti orang normal lainnya, terutama lapangan pekerjaan. Selain itu, Ganjar Pranowo juga  ingin menciptakan akses pendidikan dan kesehatan bisa lebih merata lagi.

Halaman:
1 2
      
