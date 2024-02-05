Arti Mendalam Salam Metal Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Calon presiden nomer urut 03, Ganjar Pranowo mengatakan Salam Metal selain Menang Total juga memiliki arti lain. Ia menjelaskan salam metal juga memiliki arti I Love You untuk kelompok tuli.

Debat kelima pemilihan presiden (pilpres) 2024 telah berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024) malam WIB. Dalam debat kali ini akan membahas tema tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Selepas debat, Ganjar Pranowo mengungkapkan arti lain dari salam metal. Ia menjelaskan itu juga menandakan I Love You kepada kelompok tuli.

“Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu ya menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan "I Love You" dan itu adalah ini metal,” kata Ganjar Pranowo usai debat capres kelima di JCC, Minggu (4/2/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan penyadang disabilitas juga berhak mendapatkan hak-hak seperti orang normal lainnya, terutama lapangan pekerjaan. Selain itu, Ganjar Pranowo juga ingin menciptakan akses pendidikan dan kesehatan bisa lebih merata lagi.