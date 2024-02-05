Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid Senang Ganjar Satu-satunya Capres yang Bahas Mental Health di Debat Pilpres 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:52 WIB
Yenny Wahid Senang Ganjar Satu-satunya Capres yang Bahas <i>Mental Health</i> di Debat Pilpres 2024
Yenny Wahid. (Foto: MPI)
JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengatakan jika pada Debat Final Pilpres 2024 semua pasangan calon (paslon) menunjukkan semangat yang sama dan saling menghormati satu sama lain.

"Karena ini debat terakhir, memang kita melihat semua paslon pastinya berusaha untuk maksimal meyakinkan pemirsa akan program-program mereka," kata Yenny di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Yenny mengungkapkan, dirinya sangat senang dan puas dengan penampilan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mana menjadi paslon satu-satunya yang membahas dan peduli dengan mental health.

"Saya sendiri sangat senang karena pak Ganjar itu satu-satunya paslon yang sangat peduli dengan mental health," ungkap Yenny.

"Jadi, pak Ganjar bahkan salah satu hal yang beliau menjadi fokus adalah kesehatan bukan cuma raga yang sehat tapi juga mental yang kuat sehat," tambahnya.

Yenny meng-highlight pembahasan Ganjar soal mental health adalah sebuah gagasan baik, yang mana hal tersebut memikirkan masyarakat agar tidak mudah stress dan terguncang.

