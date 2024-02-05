Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Berapa Hari Libur di Februari? Catat Tanggalnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |19:39 WIB
Ada Berapa Hari Libur di Februari? Catat Tanggalnya
Ilustrasi ada berapa hari libur (Foto:Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Ada berapa hari libur di Februari? Hal ini akan diulas oleh Okezone. Memasuki bulan kedua yang hanya ada 29 hari ini memiliki beberapa tanggal merah yang cukup banyak.

Adapun Libur panjang ini karena ada libur nasional dan cuti bersama yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 855/2023, No. 4/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Lantas ada berapa hari libur di Februari? Ternyata ada 7 hari libur yakni pada tanggal 8 yang merupakan hari libur memperingati Isra Miraj. Serta tanggal 9 Februari yang merupakan cuti bersama untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Sedangkan tanggal 14 Februari yang merupakan pemilu 2024.

Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, ada banyak tanggal merah di Februari 2024. Tanggal merah tersebut meliputi peringatan Imlek hingga libur nasional Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
