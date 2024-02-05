Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo - Gibran Tak Masuk Kriteria Muhammadiyah, Dinilai Tak Layak Dipilih di Pilpres 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |13:31 WIB
Prabowo - Gibran Tak Masuk Kriteria Muhammadiyah, Dinilai Tak Layak Dipilih di Pilpres 2024
Prabowo-Gibran/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dinilai tidak lolos dalam kriteria pedoman Muhammadiyah tentang memilih pemimpin, alias tidak layak untuk dipilih jika mengikuti khittah Muhammadiyah 2002, Munas Tarjih 2003 dan Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tahun 2022.

Hal itu diutarakan Koordinator nasional Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM), Hardiansyah. Menurutnya, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, politik yang dijalankan Muhammadiyah adalah politik kebangsaan.

Namun, Muhammadiyah memberi kebebasan kepada setiap anggotanya untuk menggunakan hak pilih dalam politik sesuai hati nurani masing-masing.

“Akan tetapi, meski memberi kebebasan, Muhammadiyah tetap membekali dengan sejumlah pedoman agar warga Muhammadiyah dapat memilih secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara” ujarnya, Senin (5/2/2024).

ist

Alumni Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengatakan, Muhammadiyah telah menyusun tujuh kriteria memilih pemimpin melalui Munas Tarjih tahun 2003 yang meliputi : memiliki integritas (sidiq), kapabilitas (amanah), memiliki jiwa kerakyatan (tablig), visioner (fatanah), berjiwa negarawan, mampu menjalin hubungan internasional, dan memiliki jiwa reformis.

Terkait suksesi kepemimpinan nasional 2024, melalui Keputusan Muktamar 48 di Surakarta tahun 2022, Muhammadiyah berharap para pemimpin yang terpilih haruslah sosok-sosok negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sesaat lainnya. Para pemimpin yang dihasilkan diharapkan memiliki prinsip politik untuk melepaskan dan tidak untuk melanggengkan kekuasaan.

“Jika berpijak pada prinsip dan pedoman Muhammadiyah tersebut, kami pastikan pasangan Prabowo dan Gibran tidak masuk dan tidak sesuai dengan kriteria dan pedoman tentang memilih pemimpin. Prabowo dan Gibran tidak layak untuk dipilih” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
