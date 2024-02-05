Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Janjikan Internet Gratis Guna Maksimalkan Lapangan Kerja Anak Muda

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |14:39 WIB
Mahfud MD di Pasuruan (Foto: Ist)
PASURUAN - Program pendidikan dan internet gratis menjadi cara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memaksimalkan kehadiran lapangan pekerjaan di Indonesia. Terutama untuk anak muda.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Rembug Rakyat di Stadion Untung Suropati, Jalan Pahlawan Nomor 39, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Senin (5/2/2024).

Awalnya, Mahfud MD menjelaskan, sebanyak 17 juta lapangan kerja akan disediakannya bersama Capres Ganjar Pranowo dengan rentang waktu minimal 5 tahun ke depan.

Dengan jumlah tersebut, Ganjar-Mahfud memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia untuk turut mengisi lapangan pekerjaan.

“Anak-anak muda, kamu semua perlu masa depan yang lebih bagus, perlu lapangan kerja,” kata Mahfud.

Melalui program internet gratis, Mahfud berharap anak muda Indonesia dapat mengembangkan skill dan ilmu pengetahuannya. Sehingga tak hanya bekerja, tapi juga turut membuka lapangan kerja.

“Untuk anak-anak muda agar bisa lebih kreatif, baik mengembangkan ilmu pengetahuan secara kreatif maupun mengembangkan ekonomi kreatif. Kita akan beri internet gratis,” imbuhnya.

“Internet itu adalah tempat informasi tentang ekonomi, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Sehingga kita akan berikan secara gratis di seluruh Indonesia dan itu bisa,” sambung Eks Menkopolhukam itu.

