INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sekolah Tinggi Filsafat: Jokowi Makin Jauh dari Amanat Rakyat Sejak MK Loloskan Gibran!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |17:24 WIB
Sekolah Tinggi Filsafat: Jokowi Makin Jauh dari Amanat Rakyat Sejak MK Loloskan Gibran!
Presiden Jokowi/ Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara menyoroti sejak keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin menjauh dari amanat rakyat. Terutama yang terkait netralitas negara dalam Pemilu 2024.

"Kami mengawasi, khususnya sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih anda," kata Ketua sekaligus Rektor STF Driyarkara, Dr. Simon Petrus L. Tjahjadi dalam seruannya, Senin (5/2/2024).

STF Driyarkara meminta penyelenggara negara khususnya Presiden Jokowi untuk bersikap jujur dan adil dalam bernegara.

"Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Bapak Presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga," ujar Simon.

Pihaknya menekankan tiga hal utama yang menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemerintah dan aparat negara, atas penyelenggaraan demokrasi yang tengah berlangsung saat ini.

"Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban anda seadil-adilnya. Kami meminta anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamental moral kita semua," ujar Simon.

Halaman:
1 2
      
