Pesan TGB Zainul Majdi di Hadapan Ribuan Massa: Menangkan Ganjar-Mahfud dan Perindo

JAKARTA - Mendekati akhir masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024, ribuan massa berkumpul di Lapangan Nasional, Selong, Lombok Timur. Acara ini dihadiri Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi.

TGB menyampaikan sejumlah pesan kepada massa yang hadir, di antaranya kesiapan memenangkan pasangan Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud.

"Kita saat ini ada di tahapan akhir pesta demokrasi. Kita doakan dan ikhtiarkan seluruh Ganjar-Mahfud dan Partai Perindo," katanya, Senin (5/2/2024).

Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini mengingatkan, untuk Pileg, masyarakat harus kompak mencoblos Partai Perindo, partai dengan nomor urut 16. "Semuanya kompak, ini jalan berikhtiar untuk jalan kebaikan bersama-sama untuk keluarga di NTB, " ucapnya.

"Sampaikan kepada keluarga, tetangga, teman, dan arahan dari organisasi dilaksanakan secara bersama-sama, " sambungnya.

Kepada massa yang hadir dan keluarga besar Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI), Ketua Harian Nasional Partai Perindo meminta untuk menjaga kedamaian dan keamanan daerah.

"Tempuh dengan jalan yang baik (pesta demokrasi) . Ajak sahabat dan keluarga dengan sebaik mungkin, " ujarnya.