HOME NEWS NASIONAL

Relawan Ganjar-Mahfud dan AMIN Rapatkan Barisan Jelang Pilpres 2024

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |19:17 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud dan AMIN Rapatkan Barisan Jelang Pilpres 2024
Relawan Ganjar-Mahfud dan AMIN nobar debat Pilpres 2024 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan dari kelompok Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (GAMA) merapatkan barisan menjelang Pilpres 2024 yang tinggal menghitung hari.

Momen itu terjalin ketika relawan GAMA dan AMIN menggelar nonton bareng (nobar) Debat Pilpres di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu 4 Februari 2024. Nobar tersebut mengangkat tema "Menjalin Persahabatan Menyambut Pemilu Damai Indonesia".

Pada debat pamungkas itu, masing-masing Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo beradu gagasan. Setidaknya ada 26 organisasi relawan yang hadir dalam acara nobar. Masing-masing dengan atribut kaos relawan yang memperlihatkan dukungan mereka kepada kandidat Palson 01 (AMIN) dan 03 (GAMA). Mereka aktif memberikan pujian dan dukungan kepada kedua kandidat tersebut selama berlangsungnya acara.

Ketua Relawan Anies Baswedan Nusantara, Firman Abadi menyampaikan harapannya agar para relawan AMIN dan GAMA di seluruh Indonesia dapat melanjutkan perjuangan dan persatuan yang terbentuk dalam acara nobar tersebut. Firman Abadi menekankan pentingnya bersatunya AMIN dan Gama sebagai harapan dan solusi untuk penegakan demokrasi, konstitusi, dan reformasi di Indonesia.

"Setelah suksesnya kolaborasi relawan AMIN-GAMA hari ini, kami berharap agar para relawan AMIN dan GAMA di seluruh Indonesia turut melanjutkan perjuangan dan persatuan kami ini. Bersatunya AMIN dan GAMA menjadi harapan dan solusi satu-satunya untuk penegakan Demokrasi, Konstitusi dan Reformasi di Indonesia. Di putaran kedua nanti, kita memang belum tau siapa yang lolos, tapi disitulah saatnya bersatu memperjuangkan Indonesia bersama 01 dan 03," ujarnya.

Pihaknya juga berharap para elit politik dari kedua kubu 01 dan 03 turut mendengar aspirasi para relawan organik AMIN dan GAMA yang merupakan relawan akar rumput. Setidaknya ada total 26 relawan dan seribu lebih yang hadir.

"Kami yakin ratusan bahkan ribuan relawan AMIN dan GAMA di Indonesia turut memiliki perasaan, pandangan dan kesamaan tujuan serta nilai yang sama dengan kami. Ratusan juta pendukung 01 dan 03 siap bersatu di putaran kedua," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
