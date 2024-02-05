Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Stafsus Wapres: Anak Muda Kreatif Berkumpul untuk Hal yang Positif

Hambali , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |19:16 WIB
Stafsus Wapres: Anak Muda Kreatif Berkumpul untuk Hal yang Positif
Foto: Okezone
TANGERANG - Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Republik Indonesia, Arif Rahmansyah Marbun, mengapresiasi semangat para pengusaha muda yang terus membuka ruang berkolaborasi.

“Membangun ekonomi bukan tugas pemerintah saja, melainkan juga ada kontribusi besar pengusaha,” ujarnya, dalam acara yang digelar sejumlah pengusaha muda bertajuk 'Scaling Up Your Business Investment' di Tangerang, Banten.

Diketahui, pengusaha muda yang hadir merupakan member Idepreneurs Club dari berbagai daerah di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi dan acungkan jempol acara model seperti ini. Ini juga menjadi bukti nyata anak muda kreatif berkumpul untuk hal yang positif. Semoga terus berkembang dan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi negara,”ungkapnya.

"Positifnya ekonomi Indonesia bukan hanya karena peran pemerintah saja, tapi ada campur tangan pengusaha yang berakhlak seperti Idepreneurs ini. Kegiatan bisnis dan sosial harus terus digaungkan bersama," pungkasnya.

