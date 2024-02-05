Pulang Sekolah, Almira Ajak Ibunya ke Acara Ganjar Pranowo untuk Foto Bareng

JAKARTA – Hari Senin (5/2/2024), mungkin menjadi hari yang tak terlupakan bagi Almira dan ibunya, Puji Astuti. Keduanya bisa bertemu calon presiden idolanya, bahkan mendapat hadiah berkat keberanian Almira menyelesaikan tantangan bernyanyi dari Ganjar Pranowo.

Momen itu terjadi ketika Calon presiden (cacpres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo sedang berkegiatan di Padurenan, Bekasi. Capres berambut putih itu sedang mengunjungi Kantor Waste4Change milik Mohammad Bijaksana Junerosano.

Almira dan ibunya yang penasaran, mencoba mendekati kerumunan ratusan warga dan relawan tersebut. Melihat ada sosok Ganjar, Almira lalu memanggil nama Ganjar dan meminta foto.

"Pak Ganjar saya Almira, mau foto," ucap Almira berani.

Ganjar yang melihat mereka, langsung menyambut hangat sapaan dari Almira. Ia kemudian menantang Almira untuk bernyanyi.

"Oh ya, mau foto. Almira baru pulang ya, sekarang kelas berapa? Coba sebelum foto, bisa nyanyi nggak, lagu apa yang hafal," kata Ganjar.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Bersyukur Jumlah Kunjungan Wisman 2023 Lampaui Target

Almira tampak sejenak berpikir. Ketika banyak yang berteriak menyebutkan judul lagu anak-anak yang cukup lawas, Almira memilih menyanyikan lagu Kasih Ibu tanpa canggung.

"Luar biasa, karena Almira pinter mau hadiah apa. Mau minta apa? Yang orangtua jangan ngajarin. Biar Almira diberi kesempatan menentukan pilihan sendiri," ucap Ganjar.