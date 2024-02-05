Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berhasil Kelola Sampah 60 Ton per Hari, Ganjar Tantang Pemuda Bekasi Bereskan Bantargebang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |19:48 WIB
Berhasil Kelola Sampah 60 Ton per Hari, Ganjar Tantang Pemuda Bekasi Bereskan Bantargebang
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Bermula dari keresahannya pada persoalan sampah yang tak kunjung selesai di wilayah Bekasi, Mohamad Bijaksana Junerosano mendirikan Waste4change. Perusahaan jasa pengelolaan sampah berbasis daur ulang ini mempu mengolah sampah sebanyak 60 ton per hari.

Cerita itu disampaikan Sano, begitu dia akrab dipanggil saat bertemu Calon Presiden RI nomor urut 03 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo. Ia mengatakan, West4Change sudah memiliki klien terdiri dari 200 lembaga, institusi serta 1.500 rumah warga dengan memastikan terjadinya sirkular ekonomi.

"Pengelolaan sampah dengan dipilah masing-masing jenis yang ada," kata Sano.

Setiap klien juga diedukasi, diberi pemahaman bahwa sampah dipilah menjadi tiga. Misalnya sampah residu yakni sampah yang tidak bisa dikelola lagi atau tidak bisa menjadi daur ulang.

"Seperti misalnya sachet, kemudian plastik yang tipis-tipis itu kemudian menjadi RDF namanya. Produk-produk yang menjadi bahan bakar untuk semen. Jadi ada rantai berikutnya, setelah Waste4Change ini kemudian bisa menjadikan ekonomi itu berputar,” katanya.

