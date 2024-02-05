Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bingung Soal Stunting dan Gizi Buruk, TPN: Apa Dasar Pemikiran Program Makan Gratis?

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:08 WIB
JAKARTA - Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar-Mahfud, Charles Honoris menilai bahwa debat Capres terakhir mengungkap fakta bahwa Prabowo Subianto tidak memahami perbedaan antara stunting dan gizi buruk.

Bahkan, lanjut dia, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo harus memberi penjelasan tentang perbedaan stunting dan gizi buruk agar Prabowo tidak bingung.

"Ketidakpamahan atau kebingungan Prabowo soal stunting dan gizi buruk ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagi publik, lantas apa dasar pemikiran program makan gratis yang dibuat oleh paslon 02 tersebut? Apakah program tersebut cuma gimik untuk mencari perhatian masyarakat, tanpa didasari pemikiran tentang pencegahan stunting yang benar?," ujarnya, Senin (5/2/2024).

Menurut dia, seandainya Prabowo paham bahwa stunting pada anak tidak bisa diperbaiki setelah anak berusia 2 tahun, barangkali Prabowo akan berpikir ulang soal program makan gratis tersebut. Sebab, stunting pada anak hanya bisa dicegah lewat asupan bergizi sejak ibu hamil dan anak sebelum 2 tahun.

Halaman:
1 2
      
