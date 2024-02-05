Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Ferry Kurnia Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Berdasarkan Rekam Jejak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |21:00 WIB
Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Ferry Kurnia Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Berdasarkan Rekam Jejak
Waketum Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: dok Okezone)
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengajak masyarakat untuk melihat secara utuh rekam jejak calon pemimpin yang akan dipilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 nanti.

Hal itu disampaikan Ferry merespons pernyataan Ganjar yang menyinggung pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal jangan memilih pemimpin diktator dan pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam debat final Capres 2024 di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu (4/2/2024) malam kemarin.

"Mas Ganjar mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat secara utuh rekam jejak Capres yang akan dipilih, dengan menyetujui apa yang disampaikan Pak Jokowi yaitu bukan diktaktor, otoriter, tidak ada kaitan dengan pelanggar HAM dan kekerasan, korupsi," kata Ferry kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Dia juga menekankan sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat menjunjung etika hingga integritas berdemokrasi.

Menurutnya, hal itu menjadi tolak ukur sebagai ruang pendidikan politik bagi masyarakat.

"Mas Ganjar dan Pak Mahfud sangat menjunjung etika, adab, moral dan integritas dalam berdemokrasi. Ini menjadi ruang pendidikan politik bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan yang tidak ada rekam jejak yang buruk," ucap Ferry.

Ferry -- yang juga merupakan Wakil Direktur Eksekutif Bidang Saksi dan Pengamanan Hasil Pemilu TPN ini -- menjelaskan Ganjar-Mahfud secara tegas menyebutkan rakyat merupakan sumber energi dan harus dimuliakan. Hal itu diturunkan menjadi tiga janji politik Ganjar-Mahfud.

"Karena bagi Ganjar-Mahfud, rakyat adalah sumber energi dan harus memuliakan rakyat. Ganjar adalah capres rakyat, yang selalu bersama rakyat dan merasakan denyut nadi dan perih getirnya rakyat. Sehingga tiga hal ini menjadi janji: taat pada Tuhan, menjunjung hukum dan setia pada rakyat," ungkapnya.

