HOME NEWS NASIONAL

Hasto Bilang Ganjar dan Anies Punya Kemiripan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |21:02 WIB
Hasto Bilang Ganjar dan Anies Punya Kemiripan
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai bahwa dalam debat kelima Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan memiliki kemiripan. Menurutnua, yang berbeda hanya Prabowo Subianto.

Kemiripan yang dimaksud, Ganjar dan Anies sama-sama menunjukkan kemampuannya dalam debat yang mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi itu.

"Di situ Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies memang memiliki kemiripan karena memiliki basis, basis pengalaman sebagai gubernur yang banyak bersentuhan dengan persoalan rakyat," kata Hasto dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2/2024).

"Nah, untuk itu, sebaliknya Pak Prabowo karena pengalamannya di pertahanan, ya, hanya defense, defense, dan defense," ujarnya melanjutkan.

Sementara itu, politisi muda PDIP Aryo Seno Bagaskoro menambahkan Prabowo dalam debat kemarin tidak menunjukkan argumentasinya untuk menjawab persoalan rakyat.

"Padahal debat tadi malam itu adalah debat tentang urusan perut rakyat, debat tentang masa depan rakyat, debat tentang kesejahteraan. Tetapi yang disampaikan Pak Prabowo berulang kali, titik poinnnya adalah bicara misalnya narasi persatuan, tentang narasi bagaimana para elite bisa bersatu" tutur Seno.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
