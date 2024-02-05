Hadiri Acara Tabrak Prof di Yogyakarta Mahfud MD Tampil Kece dengan Jaket Bomber

YOGYAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres), Mahfud MD menghadiri acara “Tabrak Prof” pada hari ini, Senin (5/2/2024) di Koat Kopi Seturan, Yogyakarta.

Tiba pada pukul 19.46 WIB, dengan mengenakan busana celana jeans dan kemeja putih Mahfud MD nampak kece menambahkan jaket bomber sebagai pelengkap busananya yang berwarna hijau army.

Lebih lanjut, jaket tersebut juga lengkap dengan aksesoris patch bertemakan Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 yakni tulisan Sat Set, Tas Tes, dan lain-lain, ditambah dengan tatanan rambutnya yang klimis seolah memeperlihatkan ciri khasnya, Mahfud MD sesekali melempar senyuman.

Tidak hanya itu, bahkan pada beberapa kesempatan Mahfud MD tanpa ragu menerima ajakan foto bersama daei pengunjung. Tentu saja, hadirnya Mahfud MD di acara Tabrak Prof mengundang sorak sorai para pengunjung yang hadir. Penuh antusias, mereka pun terus menyerukan semangat dan dukungan untuk Paslon 03 ini.

“Tabrak Prof!,” ucap para pengunjung.

Sekedar informasi, pada hari ini, Mahfud MD kembali melakukan kampanyenya. Selain di Yogyakarta, sebelumnya Mahfud MD juga mengunjungi beberapa daerah seperti Pasuruan untuk melakukan orasi dan di Bangkalan untun bersilahturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Cholil dan Pondok Pesantren Sirrul Cholil.

(Khafid Mardiyansyah)