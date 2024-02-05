Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Acara Tabrak Prof di Yogyakarta Mahfud MD Tampil Kece dengan Jaket Bomber

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |22:03 WIB
Hadiri Acara Tabrak Prof di Yogyakarta Mahfud MD Tampil Kece dengan Jaket Bomber
A
A
A

YOGYAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres), Mahfud MD menghadiri acara “Tabrak Prof” pada hari ini, Senin (5/2/2024) di Koat Kopi Seturan, Yogyakarta.

Tiba pada pukul 19.46 WIB, dengan mengenakan busana celana jeans dan kemeja putih Mahfud MD nampak kece menambahkan jaket bomber sebagai pelengkap busananya yang berwarna hijau army.

Lebih lanjut, jaket tersebut juga lengkap dengan aksesoris patch bertemakan Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 yakni tulisan Sat Set, Tas Tes, dan lain-lain, ditambah dengan tatanan rambutnya yang klimis seolah memeperlihatkan ciri khasnya, Mahfud MD sesekali melempar senyuman.

Tidak hanya itu, bahkan pada beberapa kesempatan Mahfud MD tanpa ragu menerima ajakan foto bersama daei pengunjung. Tentu saja, hadirnya Mahfud MD di acara Tabrak Prof mengundang sorak sorai para pengunjung yang hadir. Penuh antusias, mereka pun terus menyerukan semangat dan dukungan untuk Paslon 03 ini.

“Tabrak Prof!,” ucap para pengunjung.

Sekedar informasi, pada hari ini, Mahfud MD kembali melakukan kampanyenya. Selain di Yogyakarta, sebelumnya Mahfud MD juga mengunjungi beberapa daerah seperti Pasuruan untuk melakukan orasi dan di Bangkalan untun bersilahturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Cholil dan Pondok Pesantren Sirrul Cholil.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180824//kraton-1ZWl_large.jpg
Kenapa Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Dipimpin Oleh Ratu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180860//viral-Jlch_large.jpg
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement