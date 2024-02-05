Relawan Gelar Lomba Burung Berkicau, TKRPP Yakin Bisa Tambah Suara Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi Tim Kordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Tatang Badru Tamam meyakini, Lomba atau Pameran Burung Berkicau yang digelar Relawan Capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD (RAGAM) di Menteng, Jakarta Pusat bisa berdampak positif berupa kenaikan suara pasangan nomor urut 3 tersebut.

"Saya yakin lewat komunitas (pecinta burung) ini, lewat pertandingan ini, akan memberikan dampak positif buat para pendukung pak Ganjar-Mahfud yang selama ini mungkin belum tercover, seperti misalnya komunitas ini gitu," ujar Tatang pada wartawan, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, kegiatan dengan melibatkan komunitas baru pertama kali digelar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 kawasan Menteng, Jakarta Pusat sehingga pihaknya pun mengapresiasi pegiatan tersebut. Diharapkan, kegiatan positif itu bisa berdampat pada kenaikan suara Ganjar-Mahfud, yang mana komunitas pecinta burung itu bisa menularkan energi positif pada komunitas lainnya yang mungkin belum terjamah.

"Acara ini kalau dilihat, disaksikan begitu meriahnya sekali burung ini bernyanyi, mudah-mudahan ini aura positif buat kemenangan pak Ganjar. Antusiasnya luar biasa, saya sendiri kaget, saya kira tak seramai ini, tapi ramai sekali, pesertanya ada dari 30 komunitas (pecinta burung)," tuturnya.

Tatang menerangkan, tak menutup kemungkinan relawan Ganjar-Mahfud pun bakal melakukan kegiatan serupa di sejumlah daerah di Indonesia manakala antusias masyarakat, khususnya komunitas pecinta hewan sangat tinggi. Apalagi, sangat banyak komunitas pecinta hewan di Indonesia ini.