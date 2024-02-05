Ini Jawaban Mahfud MD Terkait Informasi Intimidasi Kampus

YOGYAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) Nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi persoalan informasi intimidasi kampus-kampus dan akademisi yang melakukan seruan moral dalam acara “Tabrak Prof” di Koat Kopi, Yogyakarta, pada Senin malam (5/2/2024).

Menurutnya, menyikapi hal tersebut langkah-langkah itu harus dilakukan pemerintah. Sebab, dari laporan yang didapat Mahfud MD dari beberapa rektor itu menyebutkan diminta membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, dan lain sebagainya.

“Yang harus melakukan langkah-langkah itu adalah pemerintah. Itu adalah laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh,” kata Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof, di Koat Kopi, Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

“Ada yang kemudian membuat pernyataan tp templatenya sama. Lalu ada yg tidak mau seperti itu seperti Rektor Universitas Soegiyopranoto (Unika) memberi tahu kepada kami kami disuruh membuat seperti ini,” tambahnya.