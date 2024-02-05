Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Jawaban Mahfud MD Terkait Informasi Intimidasi Kampus

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |22:36 WIB
Ini Jawaban Mahfud MD Terkait Informasi Intimidasi Kampus
A
A
A

YOGYAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) Nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi persoalan informasi intimidasi kampus-kampus dan akademisi yang melakukan seruan moral dalam acara “Tabrak Prof” di Koat Kopi, Yogyakarta, pada Senin malam (5/2/2024).

Menurutnya, menyikapi hal tersebut langkah-langkah itu harus dilakukan pemerintah. Sebab, dari laporan yang didapat Mahfud MD dari beberapa rektor itu menyebutkan diminta membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, dan lain sebagainya.

“Yang harus melakukan langkah-langkah itu adalah pemerintah. Itu adalah laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh,” kata Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof, di Koat Kopi, Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

“Ada yang kemudian membuat pernyataan tp templatenya sama. Lalu ada yg tidak mau seperti itu seperti Rektor Universitas Soegiyopranoto (Unika) memberi tahu kepada kami kami disuruh membuat seperti ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement